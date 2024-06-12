جمل وأتوبيس و34 مصابًا.. ماذا حدث على طريق شرم الشيخ الدولي ؟

شهد طريق شرم الشيخ الدولي، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حادثًا مروعًا تمثل في انقلاب اتوبيس لنقل الركاب، وذلك نتيجة اصطدامه بجمل عابر للطريق بشكل مفاجئ، وأسفر الحادث عن إصابة 34 شخصًا من ركاب الاوتوبيس بإصابات متفاوتة.

ننشر أسماء مصابي حادث طريق شرم الشيخ الدولي

حصلت “البوابة نيوز” علي أسماء مصابي حادث طريق شرم الشيخ الدولي وهم أحمد مرزوق سعد، ومحمد جمعة محمد يوسف، وطاهر عبد الله عبد الرحمن، ومحمود محمد محمد السيد، ومحمود السيد مراد، وعلاء طاهر علي بلال، وكريم عدلي خضر محمد، وحمادة جمال توفيق خضر، وعبد الله عبد العال عيد، وأحمد عبد المقصود رجب، ويوسف أشرف عبد الله، وأنجيليا إيميل راوي شديد، وسونيا بخيت مارقيوس، ومحمود بخير حافظ، وغادة أمين السيد، ورجب سالم نجيب، وعاصم محمد السيد، ومحمد عبد الناصر محمد، وعبد الحق محمد إسماعيل، وإسراء على حجاج الجزار، وعلاء علي حجاج الجزار، وعمر إبراهيم إبراهيم رمضان، وعبد الله علاء فتحي، وهبة سامي أحمد محمد، وليلى أحمد عبد المقصود رجب وأحمد حافظ حامد، ومصطفى أحمد محمد، وعيد عبد القادر محمد، وعلا فضل محمد، ويسري سعيد محمود، وأوجستا إميل راوي شديد، وكريستيانو إميل راوي شديد، وشادي عبد السلام عبد العزيز.

تفاصيل الحادث:

ذكرت مصادر رسمية أن الحادث وقع على طريق شرم الشيخ الدولي، عندما اصطدم اوتوبيس لنقل الركاب بجمل عابر للطريق بشكل مفاجئ، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها وانقلابها، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

الحالة الصحية لمصابي حادث طريق شرم الشيخ الدولي

أفاد رئيس مدينة رأس سدر أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 13 مصابًا علي طريق شرم الشيخ الدولي في مكان الحادث، حيث غادروا بعد ذلك بناءً على رغبتهم، بينما تم تحويل حالتين من المصابين إلى مستشفيات أخرى لتلقي رعاية طبية أكثر تخصصًا، وتم نقل أحدهما إلى مستشفى حلمية الزيتون العسكري، والآخر إلى مستشفى السويس العام، ولا يزال 19 مصابًا قيد الملاحظة والفحص الطبي.