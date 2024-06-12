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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: 21 فرقة إطفاء تحاول السيطرة على الحرائق في الشمال بسبب الرشقة الصاروخية

فرق الاطفاء
فرق الاطفاء
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك 21 فرقة إطفاء تحاول السيطرة على الحرائق التي اندلعت في شمال إسرائيل جراء صواريخ الجنوب اللبناني.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أفادت بأنه تم إطلاق 150 صاروخا من الجنوب اللبناني على شمال إسرائيل، في أكبر رشقة صواريخ منذ أكتوبر الماضي.

يذكر أن حزب الله قد أعلن عن استهدف عدة مواقع في إسرائيل، أبرزها موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.

وأوضح حزب الله أنه تم استهداف موقع الرمثا في تلال كفر شوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ومصنعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة، واستهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأكمل حزب الله، باستهداف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقصف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون.

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