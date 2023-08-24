انتحار طالب بكلية الطب بالقليوبية

عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، على جثة طالب بكلية الطب بمركز طوخ مشنوقًا داخل منزله.

أوضحت التحقيقات، أن الطالب يعاني منذ فترة من ظروف نفسية سيئة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغًا بالعثور على جثة طالب بمركز طوخ، وجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتوصلت تحريات المقدم محمد خليفة رئيس مباحث طوخ الى أن المجني عليه "م. م. س" طالب بالفرقة الأولى بكلية طب بنها ويمر بظروف نفسية سيئة منذ فترة وعثر عليه مشنوقا داخل غرفته.

بإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.