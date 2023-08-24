رسميًا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع بديل محرز

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن ثالث صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من صفوف رين الفرنسي، ليعوض رحيل الجزائري رياض محرز، الذي انتقل إلى أهلي جدة السعودي.

وتعاقد مانشستر سيتي مع البلجيكي جيريمي دوكو، قادمًا من نادي رين الفرنسي لمدة 5 سنوات مقبلة.

دوكو كان لديه عقد مع رين، ينتهي بحلول يونيو 2025، قبل أن ينتقل رسميًا إلى السيتي في الميركاتو الصيفي الحالي.

جيريمي دوكو يشغل مركز الجناح الأيمن ليصبح بديل النجم الجزائري رياض محرز الذي انضم إلى الأهلي السعودي في الصيف الحالي.

وكان دوكو انتقل إلى رين الفرنسي في صيف 2020 قادمًا من أندرلخت البلجيكي، لينتقل إلى مان سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وشارك دوكو مع رين في 92 مباراة، ونجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع 10 آخرين.

وأصبح جيريمي دوكو، ثالث صفقة يبرمها رسميًا مانشستر سيتي في الصيف الجاري، بعد التعاقد مع لاعب خط الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي، ومواطنه المدافع جوسكو جفارديول من لايبزيج الألماني.