الدوري السعودي.. محمد شريف أساسيًا لأول مرة مع الخليج أمام الاتفاق

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) لموسم 2023-2024.

يحل الخليج، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الاتفاق بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج لأول مرة، عقب انضمامه إليه في الميركاتو الصيفي الجاري، قادمًا من الأهلي لمدة موسمين.

انضم شريف الأسبوع الماضي لصفوف الخليج قادمًا من صفوف الأهلي، ولم يشارك شريف في مواجهة أهلي جدة في الجولة الماضية بسبب التحاقه بصفوف الفريق السعودي قبل 24 ساعة على بداية اللقاء فقط بحسب بيدرو إيمانويل مدرب الخليج.

تشكيل الخليج أمام الاتفاق

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: عمر العودة – محمد خبراني – ليساندرو لوبيز – بيدرو ريبوتشو

خط الوسط:منصور حمزي – عبد الإله هوساوي – وو يونج جانج

وفي الهجوم: فابيو مارتينيز – محمد شريف - إيفو رودريجيز.

ولم يحصد الخليج أي نقاط بعد في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث خسر من الفيحاء والأهلي بنتيجة 3-1 في كلتا المباراتين.

في المقابل، يتواجد المخضرم جوردان هندرسون أساسيًا في تشكيل الاتفاق، الذي يقوده فنيًَا أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد.

ويحتل الاتفاق، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الخليج في المركز السادس عشر بلا نقاط.