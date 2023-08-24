الرئيس الكازاخستاني: قمة جوهانسبرج تعزز دور بريكس في حل المشكلات العالمية

أكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم، أن قمة مجموعة بريكس التي تعقد حاليا في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، تعزز بشكل كبير دور التكتل وتساعد في حل العديد من المشكلات العالمية الملحة على أساس الحوار المفتوح والتفاهم المتبادل.

ونقلت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية عن توكاييف قوله في كلمته أمام القمة إنه بصفته رئيسًا لمنظمة شنغهاي للتعاون، شارك توكاييف الرؤية الخاصة بالآفاق والمصالح المشتركة للتعاون الإقليمي.

وأضاف توكاييف أن كازاخستان، باعتبارها أحد ممولي منظمة شانغهاي للتعاون، تعتزم استخدام رئاستها للمنظمة لتحويلها إلى منظمة أكثر كفاءة قادرة على الاستجابة للتحديات، وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، اكتسبت منظمة شنغهاي للتعاون خبرة قيمة في العلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الإقليمي.

ومع الأخذ في الاعتبار المصالح والأولويات المشتركة لمجموعة البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون، اقترح رئيس كازاخستان توحيد الجهود في الاتجاهات الرئيسية.

ودعا الرئيس إلى السعي للتوصل إلى صيغة مقبولة للسلام والاستقرار والأمن على أساس ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أن البريكس وشركائها يمكن أن يتعاونوا في تعزيز هذه المبادرة من أجل الصالح العام.

وفي العام المقبل، ستعقد كازاخستان المنتدى الرقمي لمنظمة شنغهاي للتعاون حيث دعا توكاييف البريكس إلى القيام بدور نشط في هذا الحدث الهام.