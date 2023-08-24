وسائل إعلامية: النرويج ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16"

أفادت وسائل إعلامية في النرويج اليوم الخميس بأن النرويج العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16".

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن هذه التقارير الإعلامية وردت بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور إلى كييف، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

ولم ترد أي معلومات حول عدد الطائرات وتاريخ تسليمها في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا هجومها المضاد على القوات الروسية سعيا لاستعادة أراضيها المحتلة في شرق البلاد.

وإذا تأكدت هذه التقارير الإعلامية، فإن النرويج ستكون هي الدولة الأوروبية الثالثة بعد هولندا والدنمارك التي تزود أوكرانيا بطائرات "إف-16".

وأعلنت النرويج اليوم أنها ستتبرع بصواريخ مضادة للطائرات لأوكرانيا، قائلة إن "الدفاع الجوي أمر بالغ الأهمية لقدرة أوكرانيا على حماية السكان المدنيين والبنية التحتية على الخطوط الأمامية والوحدات العسكرية ضد أي نوع من الهجمات الجوية الروسية".