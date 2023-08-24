إمام عاشور يظهر للمرة الأولى في تدريبات الأهلي الجماعية

شارك إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد، مساء اليوم الخميس، في التدريبات للمرة الأولى على ملعب “التتش” في المران الأول للفريق بعد العودة من فترة الراحة.

وأدى “عاشور” تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف السويسري أندرياس أندويا المعد البدني خاصة أن اللاعب عائد من إصابة طويلة.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة سريعة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول وخالد بيبو مدير الكرة، على هامش المران الأول للأهلي على ملعب “التتش” مساء اليوم استعدادا للموسم الجديد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب “التتش" بالجزيرة استعدادا للموسم الجديد بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أسابيع.

وعقد السويسري مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات تحدث فيها عن أهمية الفترة المقبلة خاصة أن الفريق مقبل على منافسات قوية في جميع البطولات ويجب التتويج بها جميعا.

وقاد السويسري أندرياس أندويا المعد البدني تدريبات بدنية قوية خاصة ان الفريق عائد من فترة راحة طويلة بعد نهاية الموسم الماضي.