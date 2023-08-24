ننشر السيرة الذاتية للنائب العام الجديد المستشار محمد شوقي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.

وتنشر البوابة نيوز السيرة الذاتية للنائب العام خلفًا للمستشار حمادة الصاوي:

شغل المستشار محمد شوقي منصب رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية وعضو مكتب فني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم انتدابه للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل ـ للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي، وعمل قاضي تحقيق في العديد من المناصب الهامة وتدرج في المناصب داخل النيابة العامة حتي وصل إلي درجة محامي عام اول.