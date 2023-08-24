ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر السيرة الذاتية للنائب العام الجديد المستشار محمد شوقي

النائب العام
النائب العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.

وتنشر البوابة نيوز السيرة الذاتية للنائب العام خلفًا للمستشار حمادة الصاوي:

شغل المستشار محمد شوقي منصب رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية وعضو مكتب فني لمحكمة استئناف  القاهرة، وتم انتدابه للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل ـ للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي، وعمل قاضي تحقيق في العديد من المناصب الهامة  وتدرج في المناصب داخل النيابة العامة  حتي وصل إلي درجة محامي عام اول.

استئناف القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري السيرة الذاتية