صحيفة أمريكية: توسع البريكس يشكل انتصارا للرئيسين الصيني والروسي

الخميس 24/أغسطس/2023 - 02:43 م

رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن توسع مجموعة البريكس يشكل انتصارا للرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اللذين دفعا لتعزيز الكتلة في مواجهة المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة مع الغرب.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس أن دعوة مجموعة البريكس للدول الناشئة، ستة دول إضافية للانضمام إلى الكتلة تأتي في إطار محاولاتها لتعزيز أهميتها العالمية وقدرتها على تحدي الغرب في القضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية.

ونقلت عن تصريح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال قمة القادة في جوهانسبرج، قوله إن مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا تمت دعوتها للانضمام إلى مجموعة البريكس التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ووجه بوتين في وقت سابق من اليوم التحية لكافة الدول، التي حصلت على العضوية الكاملة الجديدة في تجمع "بريكس" من بينها مصر.

وشدد بوتين في كلمة على هامش فعاليات قمة "بريكس"، المنعقدة حاليا في جوهانسبرج بجنوب إفريقياـ على مواصلة العمل على توسيع نفوذ المجموعة حول العالم، مؤكدا ضرورة التعاون مع الأعضاء الجدد.

فيما أكد الرئيس الصيني أن دول بريكس تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسئولية لإحلال السلام والاستقرار حول العالم. وهنأ بينج - خلال فعاليات قمة دول بريكس الـ15 الدول الست لانضمامهم إلى عائلة بريكس كأعضاء رسميين في هذه المجموعة، مؤكدا أن توسع العضوية يعد حدثا تاريخيا يظهر تفاني دول بريكس للتعاون والتنسيق مع الدول النامية وذلك لتلبية تطلبات المجتمع الدولي وتحقيق المصالح المشتركة للدول النامية.