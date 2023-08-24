التموين: استمرار تعاقدات القمح لتأمين إنتاج الخبز المدعم

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها مخزونات كافية من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حيث يصل الاحتياطي الإستراتيجي منه الي 4.7 شهراً.

وأشار الوزير إلي استمرار التعاقدات التي تبرمها هيئة السلع التموينية من كافة المناشئ المعتمدة لدي الهيئة والتي تبلغ 23 منشأ لدعم الأرصدة الحالية بهدف ضمان انتاج الخبز البلدي المدعم بكميات تصل إلي 270 مليون رغيف يوميا يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن.

من جهته قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر خلال جولة تفقدية صباح اليوم على مطحن ومخبز الاتحاد التابع لشركة مطاحن مصر العليا بمدينة الأقصر أن المحافظة بها 3 مطاحن تابعة لشركة مطاحن مصر العليا بطاقات اجمالية تصل إلي 550 طنا، في حين أن الطاقة الإنتاجية الفعلية للمطحن تصل إلي 380 طنا يوميا.

واضاف صلاح أن السبب في تراجع كميات الدقيق المنتجة هو حجم كميات الدقيق المصروفة للمخابز البلدية المدعمة والتي تصل إلي 9500 طن شهريا مقسمة الي 55٪ لإنتاج الخبز لصالح البطاقات التموينية، و 45٪ لمستودعات الدقيق.

ولفت صلاح الي أنه متاح صرف الدقيق المدعم للمستفيدين من الدعم التمويني والذي لصالح " مليون مواطن مقيدين على 380 الف بطاقة ، بدلا من الخبز المدعم في حالة رغبة المواطن، مشيرا إلي أن حصة الفرد الواحد من الخبز المدعم شهرياً تصل إلي 150 رغيف بلدي مدعم، أو 10 كيلو جرامات من الدقيق المدعم شهرياً.

وقال صلاح أن محافظة الأقصر تضم 320 مخبز بلدي مدعم ينتج شهريا 80 مليون رغيف بلدي مدعم بواقع 2.6 مليون رغيف يومي، موضحا أن عدد المخابز البلدية العاملة بالغاز الطبيعي يصل الي 80 مخبز وجاري توصيل الغاز الي المخابز العاملة بالسولار، كما أن محافظة الأقصر بها 640 مستودع دقيق لصرف الحصة التموينية لحاملي البطاقات التموينية.

من جانبه قال مهندس ياسر فوزي رئيس قطاع مطاحن الاتحاد التابع لشركة مطاحن مصر العليا بالأقصر ، أن القدرة الفعلية للمطحن حالياً تصل إلي 110 طن دقيق يومياً من إجمالي الطاقة الإجمالية و المقدرة بـ 150 طن يوميا .

وأرجع فوزي انخفاض الكميات المنتجة عن الطاقة الإجمالي إلي الإجراءات التي اتخذها الدكتور علي المصيلحى وزير التموين لتقليل الهادر من الدقيق والمقدرة بـ 40 طن

وأوضح أن مطحن الاتحاد تم إنشاؤه عام 2005 ويتضمن خطين للإنتاج احدهما للدقيق البلدي استخراج 87.5 ٪ المخصص لإنتاج الخبز المدعم واخر للطباقي والذي تم إيقافه وكانت قدرته الإنتاجية 25 طن يومي ، لافتاً إلي أن عمليات الاحلال والتجديد مستمرة داخل المطحن وتتم كل 5 سنوات لتحسين عمليات الطحن وجودة الدقيق المنتج

وكشف فوزي أنه يتم حاليا العمل علي إنشاء مطحن جديد في مدينة طيبه علي مساحة 8 أفدنة بطاقة إنتاجية 500 طن دقيق يومياً باستثمارات 150 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 6 سنوات، كنا يتم العمل علي إنشاء صومعة لتخزين الحبوب بالمدينة بطاقة تخزينية 30 الف طن ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 3 سنوات .