النزول بدرجات القبول بالثانوي العام في البحيرة إلى 225 درجة

قررت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى 2023 /2024 م للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 3 درجات ليكون 225 درجة بعد أن كان 228 درجة، وذلك فى بعض المدارس التى بها أماكن شاغرة بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي واستكمال الأعداد المطلوبة واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

كما تم الموافقة على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين على حد أدنى ١٧٥ درجة، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وبما لا يخالف القرار.

وأكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة (العامة والفنية).