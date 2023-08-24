صحيفة يونانية: غدًا.. زيارة مرتقبة لرئيس وزراء الهند إلى اليونان

الخميس 24/أغسطس/2023 - 11:41 ص

يبدأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، غدًا الجمعة، زيارة مرتقبة إلى اليونان، وذلك بعد ساعات مشاركته في قمة مجموعة البريكس، والتي تضم في عضويتها (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وذكرت صحيفة (كاثميريني) اليونانية -عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن الزيارة تمهد طرقًا جديدة أمام تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والدفاعية، حيث يرغب الجانبان فى تحسين العلاقات الثنائية على أساس تجارى واقتصادي، مضيفة أنه من المثير للاهتمام أن التجارة الثنائية بلغت 1.32 مليار يورو فى عام 2022، وهو أعلى مستوى فى السنوات الخمس السابقة، بزيادة قدرها 58%.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بصرف النظر عن قطاع الصناعات التحويلية الثقيلة فى الهند، التي تتوق إلى دخول السوق الأوروبية عبر اليونان، فإن القطاعات الأخرى ذات النمو السريع في الهند -بما فى ذلك التكنولوجيا والأدوية والفضاء والطاقة والسياحة والشحن والتعدين والأغذية- مهتمة أيضًا بتكوين الشراكات التجارية مع اليونان.