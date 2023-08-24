فرنسا: مقتل قائد فاجنر يثير الكثير من الشكوك

علقت السلطات الفرنسية، على خبر وفاة قائد مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي سقطت بمنطقة تفير شمال موسكو، حسبما نقلت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

وقالت السلطات الفرنسية، إن مقتل قائد مجموعة فاجنر الروسية يثير الكثير من الشكوك.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، إن اسم قائد مجموعة «فاجنر» يفجيني بريجوجين ضمن قائمة ركاب الطائرة، وأنّ الطائرة تحطّمت بمنطقة تفير خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورج، مؤكدة مقتل كل من كان على متنها.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى، عن أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.