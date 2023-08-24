الثانوية العامة "دور ثان".. تداول أسئلة وإجابات امتحان الإنجليزي

تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لاسئلة واجابات امتحان مادة اللغة الانجليزية والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة منذ التاسعة صباح اليوم الخميس.

ويتابع فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تدا لاتخاذ الاجراءات القانونية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية اليوم الخميس، امتحان الدور الثانى في مادة اللغة الأجنبية الأولى والذي يستمر لمدة 3 ساعات.

ويؤدي الطلاب الامتحان بنظام البابل شيت والأسئلة المقالية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني ما يزيد عن 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وانطلقت الامتحانات السبت الماضي 19 أغسطس، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.