اتحاد الكرة يؤجل اجتماع المجلس للأحد المقبل

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تأجيل اجتماعه الرسمي الذي كان مقررا اليوم الخميس.

جاء تأجيل اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب تزامن موعد الاجتماع مع موعد حفل افتتاح دورة شمال إفريقيا للكرة النسائية، والمقرر إقامته مساء اليوم في الإسكندرية.

ونظرا لضرورة وجود معظم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيسه جمال علام في الإسكندرية غدا لحضور حفل افتتاح دورة شمال إفريقيا للكرة النسائية، تقرر تأجيل اجتماع مجلس الجبلاية لموعد آخر.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل موعدا جديدا لاجتماعه الرسمي، وهو الاجتماع الذي سيشهد حسم عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها اختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد 2005 و2007 و2009، بجانب اعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة.

وكان جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد جلسة اليوم مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، حيث تم مطالبة الخبير البرتغالي خلال الجلسة بإعداد تصوره للتشكيل الجديد للجنة الحكام وعرضه على مجلس الجبلاية في اجتماعه المقبل لاعتماده.