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الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إغلاق مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات أمس على ارتفاع.


فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 184.35 نقطة ما يعادل 0.5 % عند 34473.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 48.51 نقطة ما يعادل 1.1 % عند 4436.06 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التقنية 215.16 نقطة ما يعادل 1.6 % عند 13721.03 نقطة.


وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، فيما قفز الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مع تراجع عوائد سندات الخزانة والدولار، بينما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1 % عند 1،945.50 دولارًا للأوقية في بورصة نيويورك.

سوق الأسهم الأمريكية ستاندرد أند بورز الدولار الأمريكي