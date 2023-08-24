إغلاق مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات أمس على ارتفاع.



فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 184.35 نقطة ما يعادل 0.5 % عند 34473.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 48.51 نقطة ما يعادل 1.1 % عند 4436.06 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التقنية 215.16 نقطة ما يعادل 1.6 % عند 13721.03 نقطة.



وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، فيما قفز الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مع تراجع عوائد سندات الخزانة والدولار، بينما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1 % عند 1،945.50 دولارًا للأوقية في بورصة نيويورك.