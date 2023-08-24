رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حريق غابات غرب تركيا

تكافح فرق الإطفاء التركية لإخماد حريق غابات ضخم اليوم، في محافظة "جناق قلعة" غرب البلاد لليوم الثاني على التوالي.



وقال وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يومقلي في تصريحات متلفزة إن الرياح القوية صعبت من إخماد الحريق.



وأدى الحريق إلى إغلاق مضيق "الدردنيل"، على طول محافظة "جناق قلعة"، أمام حركة الشحن أمس الثلاثاء، ويقع على بعد حوالي 320 كيلومترًا جنوب غرب إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا.



وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق أنه تم إجلاء أكثر من 1250 شخصًا حتى الآن ونقل 82 آخرين إلى المستشفيات، فيما تشارك 8 طائرات و26 مروحية حاليًا في جهود إطفاء الحريق مع أكثر من 2650 شخصًا على الأرض.



وتشهد تركيا موجة حارة خلال فصل الصيف، مما أدى إلى نشوب حرائق هائلة بمختلف أنحاء البلاد، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق في "جناق قلعة".