ماكرون: سأتحدث مع بوتين عندما يكون ذلك مفيدًا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمه إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عندما يكون ذلك مفيدا"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

وقال ماكرون في تصريح لصحيفة "لو بوانت"، نشر يوم الأربعاء، إن "الناتو والاتحاد الأوروبي يعتبران جزءا من عملية تفاوضية أوسع. وفي نهاية المطاف سيتعين علينا إعادة بناء الهيكل الجيوسياسي لأوروبا. وهذا ما كنت أدعو إليه في الحديث مع فلاديمير بوتين".

وردًا على سؤال ما إذا "انقطعت" علاقته مع بوتين، قال ماكرون: "سأتحدث معه مجددا عندما سيكون ذلك مفيدا".

وبشأن النزاع في أوكرانيا، أكد ماكرون أن فرنسا لا ترغب في هزيمة كييف.

وقال: "هل يمكننا أن نسمح بهزيمة أوكرانيا وانتصار روسيا؟ والجواب لا، لا يمكننا"، مضيفا أن "روسيا تسببت بالعودة إلى الحروب من أجل الأراضي وعلينا أن نحمي القانون الدولي وسيادة الشعوب والحدود".

وأضاف: "يجب أن نصمد خلال فترة طويلة من الزمن".

وسبق للرئيس الفرنسي أن وصف النزاع في أوكرانيا بأنه "حرب استنزاف"، وذلك خلال قمة حلف الناتو في فيلنيوس، حيث أعرب الحلف عن استعداده لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل.