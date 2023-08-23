رحل بعد الانتهاء منها.. جامعة بني سويف تمنح باحثا متوفيا درجة الماجستير تكريما له

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، منح الباحث خالد فتحي عويس عضو بالجهاز الإداري بالجامعة، درجة الماجستير، تكريمًا له، وتقديرا للجهد المبذول فى الرسالة، حيث وافته المنية عقب انتهاء إعداده لرسالة الماجستير ودون تحديد موعد للمناقشة، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة على تحديد موعد لمناقشة الرسالة.

تمت مناقشة الرسالة، التي جاءت بعنوان “الفروق في الكفاءة الإجتماعية بين أطفال الروضة الأيتام والعاديين” وذلك بمقر الكلية، بحضور الدكتورة مديحة مصطفي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، في حضور أسرة الباحث، وزوجته وأولاده، وعدد من أعضاء الجهاز الإداري وهيئة التدريس بالجامعة.

وحرصت أسرة الباحث الراحل على وضع صورة تذكاريه على المقعد الخالي الخاص به.

وقررت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور محمد حسين سعيد استاذ علم النفس التربوى وعميد كلية التربية، والدكتور مروة بغدادي أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوىي بكلية التربية، والدكتور رمضان علي حسن استاذ علم النفس التربوى ووكيل كلية التربية، والدكتور طه محمد مبروك أستاذ علم النفس المساعد ووكيل كلية التربية، منح الباحث درجة الماجستير بدرجة امتياز في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم النفسية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن إدارة الجامعة استجابت لطلب إجراء مناقشة لرسالة الماحستير احتراما لقيمة العلم، وتقديرا للمجهود الكبير الذي بذله الباحث،

وأشار رئيس الجامعة،إلى أن ما قامت به إدارة الجامعة رسالة موجهة لروح الباحث وأسرته وأعضاء هيئة التدريس؛ وتأكيدًا بأن الجامعة تحترم علماءها وباحثيها.