أشرف زكي: سنحتفل غدا بمرور 60 عاما على الدراما بالعلمين

ينطلق غدا مهرجان القاهرة للدراما في نسخة الثانية، بحضور الفنان يحيى الفخرانى رئيس المهرجان، والفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، حيث تدخل النسخة الثانية من المهرجان بعنوان 60 سنة دراما، ويقام بشكل استثنائي على مدار يوم واحد في العلمين.

وتستقبل مدينة العلمين الجديدة غدا، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».

يشهد الحفل تكريم أبرز الشخصيات والفنانين الذين أثروا فى تاريخ الدراما المصرية، ومنح جوائز لأفضل الأعمال الدرامية وصناعها من مؤلفين ومخرجين وأبطال، خلال عام 2023.

وأكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن العلمين سوف تشهد زحاما شديدا وحضور وفود كبيرة من اشقائنا العرب وعودة السياحة مرة أخر للعلمين ومصر الحبيبة، موجها الشكر للفنان يحيى الفخرانى رئيس المهرجان وأكد أنه فنان عملاق.

وأوضح أننا نحتفل بمرور 60 عاما على عمر الدراما المصرية وهو حدث فريد، وسنحتفل جميعا بهذا العرس الفنى فى أجمل بقاع الأرض وهى مدينة العلمين الجديدة.