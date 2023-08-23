أول تعليق من واشنطن على مقتل قائد فاجنر

في أول تعليق أميريكي على مقتل قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، اعتبر البيت الأبيض أن الواقعة "لن تفاجئ أحدا"، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميريكي التابع للبيت الأبيض: "اطلعنا على التقارير بشأن تحطم طائرة كان بريغوجين على قائمة ركابها".

وأضافت في تدوينة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "إذا تأكدت لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا".

وكانت وسائل إعلام روسية رسمية، أكدت أن طائرة ركاب خاصة تحطمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم "فاجنر" كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.