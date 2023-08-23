الاتحاد السكندري يواصل التأهيل الشامل والتجهيز للموسم الجديد



واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،استعدادته التدريبية ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

يخوض الاتحاد السكندري ،عدد من المباريات الودية ،لتجهيز اللاعبين ،لخلق حالة من التركيز والانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة التي إبرامتها إدارة الأخضر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

من جانبه ،يقوم الدكتور عبد الحليم كامل ،مخطط الأحمال ،بوضع خطط التجهيز والتأهيل الخاصة بكل لاعب داخل الاتحاد السكندري بعد عرضها على طارق العشري ،المدير الفني لفريق الكرة ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وأكد «عبد الحليم »جاهزية لاعبي الاتحاد السكندري ،إستعداداً للموسم الجديد .

وأشار إلى عدم وجود إصابات داخل الاتحاد السكندري .

واختتم «عبد الحليم » تصريحاته قائلاً :«أن الفريق اجري فحوصات طيبة شاملة ،و قياسات شاملة قبل الموسم الجديد ،موضحاً أن الجميع بحالة جيدة ولا توجد اي إصابات ».