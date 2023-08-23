السفارة الأمريكية في اليونان تصدر تحذيرًا لمواطنيها بشأن حرائق الغابات المستمرة

أصدرت سفارة الولايات المتحدة فى اليونان، اليوم الأربعاء، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون أو يسافرون فى اليونان من حرائق الغابات المستمرة والمخاطر العالية فى العديد من المناطق.

وأشار التعميم الذى نقلت عنه صحيفة (كاثميريني) اليونانية إلى أنه "من المتوقع أن يستمر هذا الخطر الكبير لاندلاع الحرائق فى الأيام المقبلة".

وجاء فى التحذير "يُنصح المواطنون الأمريكيون باتباع تعليمات الحكومة المحلية والتسجيل فى خدمة اتصالات الطوارئ فى اليونان؛ لتلقى رسائل التحذير".

وكانت إدارة الإطفاء اليونانية قد أعلنت أنه تم إجلاء العشرات من المرضى على متن عبارة فى مدينة ألكسندروبوليس الساحلية اليونانية فى وقت مبكر اليوم، وسط استمرار حرائق الغابات فى المنطقة، دون السيطرة عليها، لليوم الرابع على التوالي.

وقالت السلطات اليونانية حسبما نقلت الصحيفة اليونانية إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان من رجال الإطفاء.

ويكافح المئات من رجال الإطفاء لاحتواء الحريق الذى اندلع بالقرب من مدينة ألكسندروبوليس يوم /السبت الماضين، وانتشر بسرعة وأججته الرياح العاتية وأطلقت أعمدة من الدخان فوق المدينة.

وتم إخلاء العديد من المجتمعات فى منطقة إيفروس الأوسع، بالقرب من الحدود مع تركيا، حيث حذرت السلطات من أن خطر نشوب حرائق جديدة لا يزال مرتفعا فى الأيام المقبلة.