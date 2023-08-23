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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مسؤولو الجبلاية يحضرون الاجتماع الفني لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية

اللجنة المنظمة
اللجنة المنظمة
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 أقيم الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية لمنطقة شمال إفريقيا، اليوم، بالإسكندرية في البطولة  التي تقام في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري.

حضر الاجتماع الفني كل من السيد عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال أفريقيا، والكابتن عامر حسين والدكتورة دينا الرفاعي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.. والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري المنظمين للبطولة  ومحمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا  ورضا كريم نائب المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.

ورحب الكابتن عامر حسين و الاستاذ وليد العطار بالحضور، والتأكيد على توفير كل المتطلبات للفرق المشاركة للخروج بالبطولة في أفضل صورها.

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الكرة النسائية اللجنة المنظمة