مستقبل وطن وحماة الوطن الأبرز.. أحزاب تدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

تتسابق الأحزاب السياسية في إعلان موقفها من انتخابات الرئاسة المقبلة بالتزامن مع قرب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لها، حيث استقر 4 أحزاب على دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة قبل إعلان ترشحه بشكل رسمي.

وكان أحدث الداعمين لترشح الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، حزب مستقبل وطن، الذي أصدر بيانا منذ قليل، جاء فيه: وإذ تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذا وانطلاقًا من مسئوليتنا السياسية فإننا نؤيد وندعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر.

مستقبل وطن: نؤيد وندعم ترشح الرئيس السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأعلن حزب مستقبل وطن، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصدر الحزب بيان منذ قليل جاء فيه: انطلاقًا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى راسها إعادة مصر الي مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وتابع: واستكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدارت الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا الي برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة واعادة بناء مؤسساتها الوطنية وأحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ والتي شملت عدة محاور أساسية على راسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الإقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

وأختتم البيان:ودعمنا من حزب مستقبل وطن لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واذا تمضي الدولة المصرية بخطي ثابته نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة باتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذا وانطلاقًا من مسؤلياتنا السياسية فإننا نؤيد وندعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بداها.

حماة الوطن: الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم

ومن جانبه دعا حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقرر الحزب عدم الدفع بمرشح في الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي برئاسة الفريق جلال الهريدي، بحضور جميع القيادات، ومشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، لاتخاذ الموقف النهائي بشأن الدفع بمرشح أو دعم أي من المرشحين.

وأوضح الحزب، في بيان له منذ قليل قال فيه: إعمالا بمبدأ إعلاء المصلحة العليا للبلاد، واستنادا إلى الديمقراطية في اتخاذ أي قرار داخل حماة الوطن، فقد انتهى الحزب وبإجماع المشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي إلى ما يلي: عدم الدفع بمرشح من داخل الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر".

وقرر الحزب "تسخير كل الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، ودعوة جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة".

وأكد الحزب، أن دعوته للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح ودعمه لولاية جديدة، لم تأت من فراغ، وإنما لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كل المستويات داخليًا وخارجيًا، لاسيما دوره البطولي مع انطلاق شرارة ثورة 30 يونيو المجيدة، وحرصه على تلبية مطالب المواطنين في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار بكل ربوع الوطن.

ويرى الحزب، أن الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم، ولاسيما على الصعيدين العربي والإفريقي، لتنطلق بعدها مسيرة الدولة في عمليات التطوير والبناء للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وذكر الحزب، أنه منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، ومصر تشهد تطورًا هائلًا في كل المجالات، من خلال المشروعات القومية العملاقة، في قطاعات الصناعة، الزراعة، الصحة، التعليم، وغيرها، فضلًا عن المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المصريين، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة والتي لعبت دورا بارزا في تغيير وجه الريف المصري.

واستكمل: "بفضل توجيهات الرئيس السيسي انطلقت العديد من المبادرات الصحية، وفي مقدمتها مبادرة القضاء على فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار ومشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن النجاح غير المسبوق في القضاء على العشوائيات، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، والتي حققت نقلة هائلة في حياة المصريين، بالإضافة لدعم جهود المجتمع المدني وتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي.

ولفت الحزب إلى أنه استطاع الرئيس السيسي، العبور بمصر إلى بر الأمان على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية، فضلا عن مجابهة محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الجماعات.

واختتم الحزب بيانه قائلا: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات.

حزب المؤتمر يعلن دعمه للرئيس السيسي لفترة رئاسية ثالثة

وفي نفس السياق أعلن الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، عن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية رئاسية ثانية.

وكان قد انعقد قبل قليل، المؤتمر الصحفي الذى ينظمه المجلس القومي للقبائل العربية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ لدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويشارك في حضور المؤتمر الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وعدد من أعضاء البرلمان وعلى رأسهم النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنواب مصطفى بكرى ومحمد العرابي وعبد العزيز الصفتي ونانسي نصير، وزينب سالم وآخرون.

من جانبهم أعلن عدد من النواب تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أعلن النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، وعضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالا لمسيرة الإنجازات التي بدأت قبل 10 سنوات.

وقال نحن في حزب مستقبل وطن، نحاول أن ننقل بحكم تواجدنا في مختلف القرى ومحافظات الجمهورية، نبض الشارع ورأي المواطن المصري".

وأضاف "عبد الجواد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: إنه في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية إقليميا ودوليا، والأوضاع الاقتصادية التي يشعر بها جميع المصريين، يأتي الرهان على المواطن المصري ووطنيته ووعيه، وتأكيده على استمرار دعم المسيرة التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الدولة المصرية وحتى الآن".

وأكد أن حزب مستقبل وطن يؤكد بناء على ما تم التوافق عليه داخل الحزب، وما استشعره من المواطن بمختلف محافظات الجمهورية- دعمنا وتأييدنا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح خلال فترة حكمه في تحقيق العديد من الانجازات التي لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.

وأعلن “حسين” في تصريحات صحفية له اليوم، تأييده الكامل لبيان حزب مستقبل وطن ودعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الرئيس نجح في مواجهة العديد من التحديات أهمها إعادة الأمن والاستقرار للدولة المصرية.

وأوضح أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية وخاصة في مجال الإسكان يدعو إلى الفخر، مؤكدًا أن افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة ساهم في القضاء على العشوائيات وإنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية.

وأشاد بالمبادرات الإنسانية والصحية والاقتصادية التي تنفذها مصر للتصدي لمختلف المشكلات والارتقاء بحياة المواطن المصري، منها 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي ذلك المرض الذي كان يحصد أرواح المواطنين.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي فريدة من نوعها على مستوى مصر والعالم خاصة انها قادرة على إحداث نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لأكثر من 50% من سكان الجمهورية، بنحو 60 مليون مواطن مصري.

وأشار الي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم. كما شهدت الرياضة المصرية تحقيق انتصارات غير مسبوقة علي مستوي الالعاب الجماعية والفردية.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، إن الحزب عقد جلسات كثيرة، واستكمالا من التي انتهجها الحزب لدعم مرشح رئاسي سواء في الفترتين الماضيتين عقب ثورة 2013 وأول انتخابات رئاسية بعد التعديلات الدستورية في 2014، كان الحزب داعما للانتخابات في عامي 2014 و2018.

وأضاف «رضوان»، أنه انطلاقا من إيمان الحزب بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبحجم الإنجازات والتحديات التي واجهتها مصر، والتي استطاع خلال هذه الفترة بقيادة الدفة بطريقة متزنة حتى خلال الصعوبات التي واجهتها مصر من تحديات اقتصادية أو سياسية أو أمنية استطاع الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية إلى ترسيخ قناعات الحزب وأعضائه بشخصيته كونه مرشحا للحزب خلال الفترة المقبلة في انتخابات 2024.