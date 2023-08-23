صحة المنوفية: إجراء 12 عملية بمستشفى قويسنا المركزى

صرح الدكتور جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم إجراء (12) عملية بمستشفى قويسنا المركزي ما بين عمليات كبري وصغري وعمليات ذات دقة ومهارة بقيادة الدكتور زاهر المحمدي مدير المستشفى، وذلك فى اطار الإهتمام بخطة المديرية في القضاء على قوائم الانتظار.

تم إجراء العمليات بإشراف ومتابعة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، حيث تم إجراء 9 حالات نساء وولادة قيصرية و2 حالة عظام و4 عمليات طوارئ، وقد شارك بالعمليات أطباء الجراحة بإشراف مدير المستشفى والدكتور أيمن صابر وكيل المستشفى، والدكتور محمود مناع مدير العلاقات العامة.

وقد تم إجراء العمليات بمشاركة رئيس قسم الجراحة الدكتور حمدان السرس، وكل من الدكتور مجدي عيسى، والدكتور أحمد شفيق، الدكتور وليد إسماعيل، وقام بعمليات العظام الدكتور أحمد مدحت، الدكتور عمرو مهدي، وأطباء قسم النساء رئيس القسم الدكتور مصطفى النعماني، والدكتورة عزة أحمد، والدكتورة فاطمة عاطف، والدكتور محمد ممدوح، والدكتورة هدير نصار، والدكتورة آية قاسم، والدكتورة أميرة الشحات والدكتورة هند شبل، والدكتور محمد صابر، وبحضور أطباء التخدير الدكتور عادل ندا، والدكتور خالد لاشين بمشاركة وجهد تمريض المستشفى والفنيين وجميع العاملين والعاملات.