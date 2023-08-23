ضبط مصنع لغش زيوت السيارات بطنطا

داهمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، مصنع لغش زيوت السيارات برئاسه المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزاره التموين وياسر مراد مديرالاداره ومحمد الشيخ مدير الرقابة، وذلك عقب معلومات وردت للرقابة الإدارية.

وبالتفتيش بالمصنع داخل أحدي المقابر الكائنة بطنطا تم ضبط 12000 لتر زيوت مغشوشة داخل مصنع بير سلم، بالاضافة الي وضع العلامات التجاريه الكبرى لشركات عالميه علي الزيوت المغشوشة.

وتم إصدار قرار من اللجنة المشكلة من تموين الغربية بـتشميع المكان، وتحريز المعدات الموجودة وحرر محضر بالواقعه لاخطار النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.