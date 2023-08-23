ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2275 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2275 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية بقيمة 5 دولارات، لتسجل 1903 دولارات.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2600 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1950 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1517 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جينهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2260 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2270 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1894 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1903 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1897 دولارًا.

ويعزي تراجع الذهب بالبورصة العالمية مع نهاية تعاملات أمس، إلى تصريحات توماس باركين، رئيس بنك الفيدرالي الأمريكي في ريتشموند، التي أظهرت مدى إصرار الفيدرالي الأمريكي على مواجهة التضخم للوصول إلى مستهدف 2٪.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي لـ« بلومبيرج»، أن الذهب ما زال يجذب أنظار المستثمرين، حيث أشار العديد من مديري الثروة إلى توقعهم بالاحتفاظ بممتلكاتهم في الذهب أو زيادتها خلال الـ 12 شهراً المقبلة، في ظل حالة من عدم اليقين حول مستقبل السياسة النقدية والتضخم العالمي على الرغم من تحديات أسعار الذهب في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة العوائد على سندات الخزانة وتعزيز قيمة الدولار.