تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط عدد من الأسلحة النارية بدون ترخيص بحوزة شخصين بالدقهلية بقصد الاتجار.

وقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر).. وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.