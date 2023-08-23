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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عدد من الأسلحة النارية بدون ترخيص بحوزة شخصين بالدقهلية

ضبط عدد من الأسلحة
ضبط عدد من الأسلحة النارية بدون ترخيص بحوزة شخصين بالدقهلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط عدد من الأسلحة النارية بدون ترخيص بحوزة شخصين بالدقهلية بقصد الاتجار.
 وقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر).. وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
 بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الامن العام شخصين