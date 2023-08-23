حملة أمنية بأسوان لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية موسعة استهدفت دوائر المديرية أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (12) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة ضبط خلالهم (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الشابو) بحوزة (12 متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

ضبط (6) قطع سلاح نارى بمضبوطات (2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (812) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.