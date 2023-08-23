وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية موسعة استهدفت دوائر المديرية أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (12) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة ضبط خلالهم (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الشابو) بحوزة (12 متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").
ضبط (6) قطع سلاح نارى بمضبوطات (2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").
تنفيذ (812) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
حملة أمنية بأسوان لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية موسعة استهدفت دوائر المديرية أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية موسعة استهدفت دوائر المديرية أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: