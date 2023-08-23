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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية بأسوان لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية

حملة أمنية مكبرة
حملة أمنية مكبرة
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية موسعة استهدفت دوائر المديرية أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 ضبط  (12) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة ضبط خلالهم (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الشابو) بحوزة (12 متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").
 ضبط  (6) قطع سلاح نارى بمضبوطات (2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").
 تنفيذ (812) حكم قضائى متنوع.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الامن العام حملة أمنية مكبرة قطع سلاح نارى