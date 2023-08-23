اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك تتسلم عملها رسميا

توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل الوزارة، مدير المديرية للقيام بعملية تسليم وتسلم شئون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية، وذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه إصدار بيان من المديرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي، وذلك لتسيير شئون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية، حيث تسلم كل من اللواء حسن موسى حسن عبدالكافي المدير التنفيذي، السيد احمد فؤاد الوطن المدير المالي، السيد ايمن عبد المنعم ابو سريع مدير النشاط الرياضي، إدارة النادي .

وتابع الدكتور أحمد عبدالوكيل عملية التسليم والتسلم الى اللجنة الثلاثية بحضور ايهاب فاوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، ود. إيمان رمضان مدير ادارة الهيئات محمد عراقي مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة ، محمد كمال، مدير إدارة الشؤون القانونية وباقي أعضاء اللجنة المشكلة.