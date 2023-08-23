دورة تدريبية لوحدة تكافؤ الفرص بالعريش

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة العريش، ورشة عمل تهدف إلى تدريب السيدات العاملات الأرامل والمطلقات من المجلس وخارجه على حرفة الحياكة والتطريز والأشغال اليدوية والانوال بالتنسيق مع مركز اول الأسر المنتجة بالعريش وبرعاية محافظ شمال سيناء واللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش وذلك بناء علي برنامج الوحدة العامه لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة.

وقامت الوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمجلس ومدينه العريش بتنفيذ دورة تدريبية للسيدات العاملات وغير العاملات في مجال الاشغال اليدوية والخياطة والتطريز والانوال وذلك لمدة ثلاثه ايام تبدأ من ٢٠٢٣/٨/٢٢ وتنتهى فى ٢٠٢٣/٨/٢٤ تنفيذا لجدول الأعمال ضمن خطة تدريب وتطوير المرأة بالمجتمع السيناوي وحاضر بالدورة مني جمعة مدير مركز أول لأعداد الاسر المنتجه بمدرية التضامن الاجتماعي ودعاء حمدي رئيسة الوحدة الفرعيه لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمجلس والسادة أعضاء الوحدة وسيدات من المجلس ومن خارج المجلس للارامل والمطلقات وذلك لرفع مستوي الأداء التقني وثقل مهارات الهاند ميد وفنون الخياطة.