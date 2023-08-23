ads
الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دورة تدريبية لوحدة تكافؤ الفرص بالعريش

دورة تدريبية لوحدة
دورة تدريبية لوحدة تكافؤ الفرص بالعريش بالشراكة مع مركز الا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 عقدت وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة العريش، ورشة عمل تهدف إلى تدريب السيدات العاملات الأرامل والمطلقات من المجلس وخارجه على حرفة الحياكة والتطريز والأشغال اليدوية والانوال بالتنسيق مع مركز اول الأسر المنتجة بالعريش وبرعاية محافظ شمال سيناء واللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش وذلك بناء علي برنامج الوحدة العامه لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة.

وقامت الوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمجلس ومدينه العريش بتنفيذ دورة تدريبية للسيدات العاملات وغير العاملات في مجال الاشغال اليدوية والخياطة والتطريز والانوال وذلك لمدة ثلاثه ايام تبدأ من ٢٠٢٣/٨/٢٢ وتنتهى فى ٢٠٢٣/٨/٢٤ تنفيذا لجدول الأعمال ضمن خطة تدريب وتطوير المرأة بالمجتمع السيناوي وحاضر بالدورة مني جمعة مدير مركز أول لأعداد الاسر المنتجه بمدرية التضامن الاجتماعي ودعاء حمدي رئيسة الوحدة الفرعيه لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمجلس والسادة أعضاء الوحدة وسيدات من المجلس ومن خارج المجلس للارامل والمطلقات وذلك لرفع مستوي الأداء التقني وثقل مهارات الهاند ميد وفنون الخياطة.

الأسر المنتجة اللواء أسامة احمد ع فش رئيس مركز ومدينة العريش التضامن الاجتماعي تمكين المرأة رئيس مركز ومدينة العريش سيناء شمال سيناء محافظ شمال سيناء مجلس مدينة العريش مدينة العريش