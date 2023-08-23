التصريح بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارة بالشرقية

قررت نيابه بلبيس اليوم، التصريح بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه العاشر من رمضان وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه العاشر من رمضان ما أسفر عن مصرع شخصين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.