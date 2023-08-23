بالفيديو.. مستشار الرئيس: رصد أي حالات مصابة بمتحورات كورونا دليل على قوة الطب الوقائي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن رصد أي حالات لأي متحور من متحورات كورونا في مصر يدل على قوة الطب الوقائي فى مصر والفحص المستمر للتسلسل الجيني الخاص الفيروسات، وأن أى شيء يحدث يتم ذكره فورا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ظهور حالات بمتحور أوميكرون EG 5 فى مصر، وشيء طبيعي لحدوث أى تحور.

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن أهم شيء بالنسبة لأي متحور هو مدى انتشاره، موضحًا أن ما يميز هذا المتحور الجديد أنه أكثر انتشارا، وهذا نفس الشيء لكل أنواع فيروس كورونا، وهناك ثلاث أنواع من المصابين، ومنها مجموعة لا تأتي بها أى أعراض مرضية، ولكن يكون حامل للفيروس، والغالبية العظمي أعراض بسيطة جدا، مثل: "الرشح والعطس ووجع الظور وتكسير فى الجسم إلى آخره".

وتابع، أن بعض الحالات القليلة مثل أصحاب الأمراض المزمنة، من الممكن أن يأتي لهم التهاب فى الشعب الهوائي، موضحًا أنه لا يوجد أى خطر حتى الآن فى جميع الدول، وفي مصر هناك رصد شديد جدا لهذا المتحور من الرئيس السيسي وجميع الدولة، متابعا أن الحقائق تقال تماما حتى يتم طمأنة الناس.