الجيش الصومالي يعتقل 3 عناصر من ميليشيات الخوارج الإرهابية

اعتقل الجيش الصومالي، اليوم الأربعاء، 3 عناصر من ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية مخططة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن ذلك جاء خلال عملية عسكرية نفذتها وحدات من القوات المسلحة في منطقة (عوسويني) التابعة لمحافظة (جلجدود).

وأوضحت الوكالة أن الجيش الصومالي والقوات الشعبية تواصل زحفها نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من ولاية (جلمدج)؛ حيث يقود معارك برية وجوية ضد الإرهاب.

