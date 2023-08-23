ads
الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يعتقل 3 عناصر من ميليشيات الخوارج الإرهابية

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتقل الجيش الصومالي، اليوم الأربعاء، 3 عناصر من ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية مخططة.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن ذلك جاء خلال عملية عسكرية نفذتها وحدات من القوات المسلحة في منطقة (عوسويني) التابعة لمحافظة (جلجدود). 
وأوضحت الوكالة أن الجيش الصومالي والقوات الشعبية تواصل زحفها نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من ولاية (جلمدج)؛ حيث يقود معارك برية وجوية ضد الإرهاب.
 

الجيش الصومالى مليشيات الخوارج الإرهابية القاعدة