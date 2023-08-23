لخلافات زوجية.. ربة منزل تلقي بنفسها من الشرفة بمصيف جمصة

ألقت ربة منزل لنفسها من شرفة شقة سكنها بمصيف جمصة محافظة الدقهلية، وذلك بعدما نشب بينها وزوجها خلافات خلال تواجدهما بالمصيف مما تسبب في إصابتها بنزيف داخلي بالمخ والبطن.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد مسعد عوض، مأمور قسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول سيدة في العقد الثاني مصابة بنزيف داخلي بالمخ والبطن "ادعاء سقوط من علو".

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد محمود القصبي، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة "ندى.ع.م.ا"، 21 عامًا، ربة منزل ومقيمة منطقة الصفا.

وبسؤال مرافقتها قررت بقيام المصابة بإلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الثاني بقصد الانتحار مما أدى إلى حدوث إصابتها التي لحقت بها، وذلك لوجود خلافات بينها وزوجها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.