محافظ دمياط تتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتى انطلقت مطلع الأسبوع الجارى.

كما تابعت إجراءات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير العملية الامتحانية باللجان التى تم تجهيزها قبل انطلاق الامتحانات، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وذلك بإجمالى ٨٤٤ طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية.

وقد أكدت "الدكتورة منال عوض" على توفير المناخ الملائم للطلاب والمشرفين والالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات، ومتابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة العمليات المُنعقدة برئاسة مدير المديرية، وحل أى مشكلات قد تواجه العملية الامتحانية فورًا، مؤكدة متابعة المحافظة لتلك العملية بشكل دوري.

ووجه المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التعليم بدمياط، باتخاذ أعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.

وشدد "وكيل الوزارة" على توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن اللجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

وأضاف أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تتابع خطوة بخطوة كافة الاستعدادات والإجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم، مشددا على توفير المناخ الملائم للطلاب والمشرفين و الالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات، ومتابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة العمليات المُنعقدة برئاسة مدير المديرية، وحل أى مشكلات قد تواجه العملية الامتحانية فورًا.