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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة "دور ثان".. تداول نماذج لامتحاني الفيزياء والتاريخ عبر جروبات الغش

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”، منذ قليل، نماذج تشير إلى أسئلة وإجابات امتحاني الفيزياء والتاريخ والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني منذ التاسعة صباح اليوم.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم، ورياضيات) امتحان مادة الفيزياء، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ.

ويؤدي الطلاب الامتحان لمدة 3 ساعات بنظام البابل شيت والأسئلة المقالية.

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني ما يزيد على 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وانطلقت الامتحانات السبت الماضي 19 أغسطس، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.

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