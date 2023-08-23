الثانوية العامة "دور ثان".. بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم، ورياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة الفيزياء، كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة التاريخ.

ويؤدي الطلاب الامتحان لمدة 3 ساعات بنظام البابل شيت والأسئلة المقالية.

بينما يواجه طلاب مدارس المتفوقين امتحانى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية).

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني ما يزيد عن 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وانطلقت الامتحانات السبت الماضي ١٩ أغسطس، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.