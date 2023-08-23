بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام 6ر6 نقاط ليبلغ مستوى 6ر7011 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15ر131 مليون سهم عبر 10865 صفقة نقدية بقيمة 2ر30 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5654 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 % من خلال تداول 9ر54 مليون سهم عبر 2954 صفقة نقدية بقيمة 3ر7 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1ر17 نقطة ليبلغ مستوى 78ر7716 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 % من خلال تداول 2ر76 مليون سهم عبر 7911 صفقة بقيمة 9ر22 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر22 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5600 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 % من خلال تداول 6ر37 مليون سهم عبر 2124 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 ملايين دينار كويتي.