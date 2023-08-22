تنبؤات بانتخابات شرسة بالزمالك|لبيب ووهدان والجنانيني وسليمان الأبرز.. وأصوات تنادي بترشح "الوزير"

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور باستقالة جماعية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ورحبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي بقرار إدارة الزمالك، مع تعيين لجنة ثلاثية سريعا تدير النادي مؤقتا مكلفة من وزارة الرياضة تضم كلا من: حسن موسي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي.

وتشرف على انتخابات الزمالك المقبلة لجنة من وزارة الرياضة تناقش طلبات المتقدمين للترشح وتراجع أوراقهم ثم تكرر قبول ترشحهم أو رفضها.

وقرر مرتضي منصور رئيس الزمالك الأسبق عدم خوض الانتخابات المقبلة، والمقرر لها شهر ديسمبر القادم، حيث يرغب في الابتعاد عن المشهد الرياضي لفترة وفقا لما أوضحه لوزارة الرياضة بالساعات الماضية.

وتشهد انتخابات الزمالك المقبلة صراع شرس على منصب الرئيس، حيث أعلن حسين لبيب خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس، ويدرس حاليا أحمد سليمان وهاني العتال وخالد عبدالعزيز وسليمان وهدان وعمرو الجنايني الترشح على منصب الرئيس أيضا، وكل مرشح سيجهز قائمة نارية.

بينما تنادي بعض الأصوات داخل الزمالك بترشح وزير النقل الحالي كامل الوزير في انتخابات الزمالك المقبلة، خاصة وأنه عضوا بالجمعية العمومية ويحرص على متابعة مبارياته والتدخل لحل أزماته في بعض الأوقات، الإ أن الوزير لم يصرح حتى الآن برغبته في خوض الانتخابات من عدمه وهل تتعارض مع منصبه الحالي أو لا.