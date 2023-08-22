رونالدو وماني.. النصر بالقوة الضاربة أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي تشكيل لاعبيه الرسمي لمباراة شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة على ملعب "الأول بارك"، واعتمد كاسترو على قوته الضاربة في التشكيل حيث يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم الفريق إلى جانب ساديو ماني وتاليسكا.

ويبدأ النصر المباراة أمام شباب الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد ال فتيل - عبد الإله العمري - جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - تاليسكا.

وبدأ النصر موسمه الجديد بشكل متعثر في الدوري السعودي بعدما خسر أول مباراتين أمام فريقي الاتفاق والتعاون.