مايكروسوفت تواصل مساعيها للاستحواذ على Activision

قدمت شركة مايكروسوفت Microsoft صفقة جديدة إلى المنظمين في المملكة المتحدة للاستحواذ على Activision Blizzard بعد رفض مقترحها الأولي.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن مايكروسوفت تحدثت لأول مرة عن عملية الاستحواذ على Activision بقيمة 69 مليار دولار في يناير 2022، لكنها واجهت منذ ذلك الحين تحديات تنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة.

وأكدت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا أنها اعترضت على الصفقة الأصلية ومنعتها، ومع ذلك، قالت "إن كلا من Microsoft وActivision قد اتفقتا على اتفاقية جديدة أعيد هيكلتها، وسيتم التحقيق فيها الآن من قبل الهيئة مع اقتراب الموعد النهائي لاتخاذ القرار في 18 أكتوبر".

وأضافت الهيئة أنه "بموجب الصفقة المعاد هيكلتها، لن تحصل Microsoft على الحقوق السحابية لألعاب Activision PC ووحدات التحكم الحالية، أو للألعاب الجديدة التي أصدرتها Activision خلال السنوات الـ15 المقبلة"، لافتة إلى أنه بدلًا من ذلك، سيتم نقل هذه الحقوق إلى ناشر الألعاب Ubisoft Entertainment قبل استحواذ Microsoft على Activision.