السفارة الأمريكية تجتمع مع 400 معلم لغة إنجليزية للنهوض بالمجتمعات التعليمية في مصر

عقد المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة مؤتمرا حضره ٤٠٠ معلم مصري للغة الإنجليزية، حيث ركز المؤتمر على تعزيز مجتمع تدريس اللغةالإنجليزية في مصر وتبادل أفضل الممارسات بين مجتمعات المعلمين.

ونظم المؤتمر متطوعون من خريجي برامج المكتب الإقليمي للغةالإنجليزية بالقاهرة.

وجاء المؤتمر بهدف بناء القدرات بين المعلمين المصريين لتنظيم وإدارة وتقديم فعاليات خاصة بتطوير التدريس المهني.

وفي حفل الافتتاح، تحدثت نائبة رئيس البعثة بالإنابة بالسفارة الأمريكية شهرزاد سيود عن أهمية تمكين المعلمين، وشكرت المنظمين المتطوعين على التزامهم بتحسين المجتمع التعليمي في مصر.

وقالت سيود: "إن التدريس مهنة بالغة الأهمية، فالمعلمون لا يقومون بتدريس مادة معينة فحسب، بل يقومون بإعداد طلابهم لمواجهة التحديات من خلال التفكير التحليليوالإبداعي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة المجهول.

وقدمت الحكومة الأمريكية أكثر من ١.٧ مليار دولار من الدعم للتعليم في مصر منذ عام ١٩٧٨، ومؤتمر (ريلو كايرو إجنايت) هو أحدث مبادرة في هذا الجهد.

يدعم مكتب اللغة الإنجليزية الإقليمي التابع للسفارة الأمريكية تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية في مصر من خلال مشاركة فرص التطوير المهني السنوية عالية الجودة لآلافمن مدرسي اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء مصر، مما يفيد مئات الآلاف من الطلابالذين يتعلمون اللغة الإنجليزية في كل محافظة من محافظات مصر.