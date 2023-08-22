وزير الاقتصاد الأوكراني: نعمل على تأمين ناقلات الحبوب مع شركات التأمين العالمية

قال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر جريبان إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على مخطط يتضمن التعاون مع شركات التأمين العالمية لتأمين سفن الحبوب المتجهة من وإلى موانئ البحر الأسود الأوكرانية.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية عن الوزير قوله إنه من الممكن البدء في تنفيذ المخطط في وقت مبكر من شهر سبتمبر المقبل، في ظل مرور ما يصل إلى 30 سفينة عبر ما وصفه المسئول بـ"المنطقة الخطرة" من المياه الأوكرانية.

وأشار مركز استراتيجيات النقل الأوكراني إلى أنه في غضون شهر من انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، حاولت أوكرانيا الرد على تهديدات روسيا ونتيجة لذلك، أصبح ممر النقل البحري جاهزا للعمل، مما يثبت أن أوكرانيا قادرة على فتح موانئها بنفسها.

ومع ذلك، لا تزال هناك مشاكل كثيرة تواجه كييف، أهمها الحاجة إلى حماية البنية التحتية للموانئ، التي تقع في مرمى الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات بدون طيار التي تشنها روسيا.. إلا أن اللجنة المركزية الأوكرانية أوضحت أن البلاد أظهرت أنها يمكن أن تكون دولة بحرية ولا يمكن لأي اتفاقيات خارجية أن تملي قرارات لا تتوافق مع مصالحها الجيوسياسية.