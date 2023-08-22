الثانوية العامة "دور ثان".. «التعليم» تكشف حالات الغش في رابع أيام الامتحانات

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم، امتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، في مادة "الاقتصاد" فترة أولى، أما في الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي 20983 طالبا/ وطالبة أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى مادة "مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) للشعبة العلمية علوم بعدد 2 طالب/طالبة، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) للشعبة العلمية رياضيات" بعدد 1 طالب/طالبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتي غش إلكتروني، بمحافظتي الجيزة والشرقية، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.