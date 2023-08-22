محافظ جنوب سيناء يصدق على تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام والفني

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء ، على تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام و الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 بالمحافظة، وذلك بناء على مقترح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وفق تحليل نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية وبالنسبة لأعداد الطلاب والفصول الدراسية .

وأعلن وكيل الوزارة أن الحد الأدنى للقبول جاء على النحو التالي:

الصف الأول الثانوي العام (210) درجة لإدارات (رأس سدر) بدلا من (230) درجة و(220) درجة لإدارتي ( دهب - أبوزنيمة) بدلا من (230) درجة و (215) درجة لإدارتي ( طور سيناء وسانت كاترين ) و(200 ) درجة لإدارات (نويبع وشرم الشيخ وأبورديس).

الصف الأول الثانوي الصناعي (185 ) درجة لإدارة ( طور سيناء) بدلا من (190 ) درجة و(160 ) درجة لإدارات ( رأس سدر - دهب – أبورديس- نويبع ) بدلا من (170 ) درجة و(140 ) درجة لإدارة (أبوزنيمة) .

الصف الأول الثانوي التجاري (165 ) درجة لإدارة ( طور سيناء) و(150 ) درجة لإدارة ( رأس سدر) و(140) درجة لإدارات (شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع ).

الصف الأول الثانوي الفندقي (145) درجة لإدارة طور سيناء و (140) درجة لإدارة دهب .

الصف الأول الثانوي الزراعي (140 ) درجة جميع الإدارات التعليمية .

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية الراغبين للالتحاق بنظام الخدمات للمرحلة الثانوية العامة بمجموع (170 ) درجة بدلا من (200 ) درجة مضيفا أنه يتم قبول تنسيق كل طالب بالإدارة التابع لها ولا يجوز له الالتحاق بالصف الأول الثانوي بإدارة أخرى .

وأشار إلى أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية والراغبين للالتحاق بنظام الخدمات للتعليم الفني التجاري بمجموع (140 ) درجة بالفترة المسائية بمدرسة الرويسات الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.