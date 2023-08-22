ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بزعم حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية) بتضرره من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ورقم هاتف محمول عبر تطبيق "واتس آب" لقيامه بالنصب والاحتيال عليه وإيهامه بقدرته على توفير تذاكر طيران بأسعار مُخفضة ، مما مكنه من التحصل منه على مبلغ مالى عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهم المذكور (له معلومات جنائية) وتبين تواجده بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (4 هواتف محمول – جهاز حاسب آلى "لاب توب" – كارت فيزا – 73 شريحة هاتف محمول) وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وتبين ارتكابه 15 واقعة أخرى.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.