محافظ القليوبية يتفقد مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية برقطا

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي برقطا مركز كفر شكر للوقوف على مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو المشروع في مدته المُقررة ودخول المحطة الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

واستمع "المحافظ" إلى شرح مُفصل عن المحطة ومراحل إنشائها وآلية العمل بها، حيث تبلُغ مساحة المحطة 289م٢، مزودة بأربعة طلمبات رفع، بطاقة استيعابية تبلُغ 10 آلاف متر3 في اليوم، وستخدم المحطة قرية برقطا والحبش والقُرى المُجاورة لها، وتبلُغ القيمة التقديرية لإنشاء المحطة 60 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من شبكات الإنحدار بطول 9 ك بنسبة تنفيذ 90٪، وجرى توريد مواسير خط الطرد بطول 4 ك بنسبة تنفيذ 15٪.

ومن جانبه أكدَّ " محافظ القليوبية" على استمرار متابعته لجميع محطات الرفع الجاري إنشاؤها بقُرى مركز كفر شكر حتى الإنتهاء منها فى المواعيد المُقررة لها وتقديم خدماتها الحيوية لأهالي تلك القرى.

وفي السياق ذاته، وجه "المحافظ" بتكثيف العمالة والمعدات لدفع الأعمال والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة والمُقرر الإنتهاء منها في شهر نوفمبر المُقبل، وذلك لخدمة المواطنين بتلك القُرى والانتهاء من مشكلة الصرف الصحي بها، موجهاً السيد رئيس المدينة بتقديم كافة الدعم والتعاون مع الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات التى من شأنها إنهاء المشروع على الوجه الأمثل.